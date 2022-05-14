Тренер «Питтсбурга» прокомментировал состояние Кросби перед решающим матчем с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал состояние капитана команды Сидни Кросби, который пропустил шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-2) из-за травмы. Канадский форвард принял участие в тренировке по желанию.
«Это много значит. Он в хорошем настроении, в хорошем состоянии. Он делает всё возможное, чтобы вернуться и быть готовым как можно быстрее. Посмотрим, как пойдёт этот процесс. Но я думаю, что каждый раз, когда он на льду, это хорошо для нашей команды, это хорошо для наших игроков, это хорошо для нашего морального духа. Это, безусловно, подбадривает наших ребят», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Новость по темеСидни Кросби после травмы принял участие в тренировке по желанию
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