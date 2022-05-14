Сборная Германии нанесла Словакии первое поражение на чемпионате мира — 2022

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Германии. Встреча закончилась победой немецкой команды со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

На 22-й минуте Маттиас Плахта вывел сборную Германии вперёд. На 27-й минуте Леонард Пфёдерль с передачи Марцеля Нёбельса удвоил преимущество немецкой команды. На 32-й минуте Кристиан Поспишил отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира стартовал вчера, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В первой встрече турнира Германия потерпела поражение от Канады — 3:5, а Словакия переиграла Францию — 4:2.

В следующем матче Германия 16 мая сыграет с Францией. Словакия в этот же день встретится с Канадой.