Фазелю намекнули, что ему могут быть не рады на чемпионате мира — 2022

Генеральный директор Финской хоккейной ассоциации Матти Нурминен прокомментировал ситуацию с Рене Фазелем. По словам Нурминена, Фазель был проинформирован о том, что ему следует серьёзно обдумать, стоит ли приезжать в Финляндию на чемпионат мира — 2022.

«Не знаю, правильный ли я человек, чтобы проанализировать, какой ущерб он наносит имиджу Международной федерации хоккея. В целом российская спецоперация — очень печальное событие, и есть много негативных последствий для хоккея, других видов спорта и, конечно, для Фазеля.



Будут ли рады Фазелю на ЧМ-2022 в этой ситуации?? Официально он является почётным президентом и был приглашён. Я знаю, что за кулисами ему любезно сказали, что, возможно, ему следует серьёзно подумать о том, приезжать ли», — приводит слова Нурминена Yle Urheilu.

Отметим, что Фазель может получить должность в КХЛ.