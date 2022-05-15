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«Каролина» обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Востока. Свечников – без очков и с «-1»

«Каролина» обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Востока. Свечников – без очков и с «-1»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся седьмой матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт на 19-й минуте открыл Теуво Терявяйнен. Во втором периоде команды забросили три шайбы. На 24-й минуте отличился форвард «Каролины» Макс Доми. Через две минуты нападающий «Бостона» Джейк Дебраск сократил отставание. На 31-й минуте Доми оформил дубль. На 60-й минуте шайбу забросил Давид Пастрняк.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут и 37 секунд, заработав «-1». Вратарь Пётр Кочетков остался в запасе.

«Каролина» выиграла серию со счётом 4-3 и вышла в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 мая 2022, суббота. 23:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Терявяйнен (Доми, Славин) – 18:36 (5x5)   2:0 Доми (Стаал, Шей) – 23:14 (5x5)   2:1 Дебраск (Макэвой, Бержерон) – 25:04 (5x5)   3:1 Доми (Терявяйнен, Славин) – 30:33 (5x5)   3:2 Пастрняк (Макэвой, Холл) – 59:38 (6x5)
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