«Каролина» обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Востока. Свечников – без очков и с «-1»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся седьмой матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Счёт на 19-й минуте открыл Теуво Терявяйнен. Во втором периоде команды забросили три шайбы. На 24-й минуте отличился форвард «Каролины» Макс Доми. Через две минуты нападающий «Бостона» Джейк Дебраск сократил отставание. На 31-й минуте Доми оформил дубль. На 60-й минуте шайбу забросил Давид Пастрняк.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут и 37 секунд, заработав «-1». Вратарь Пётр Кочетков остался в запасе.
«Каролина» выиграла серию со счётом 4-3 и вышла в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.
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