«Тампа» в решающем матче серии победила «Торонто» и вышла в полуфинал Востока

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.
В составе «Тампы» в этой игре дублем отметился Ник Пол, обменянный в дедлайн из «Оттавы Сенаторз», а автором единственного гола «Торонто» стал Морган Райлли.
Российские представители «Тампы» нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились, завершив игру с показателями полезности «0» и «+1» соответственно. У Ильи Михеева из «Мэйпл Лифс» при игровом времени в 12 минут также нет набранных очков и коэффициент полезности «-1», его одноклубник Илья Любушкин заработал показатель полезности «0».
Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал Андрей Василевский, отразивший 30 бросков из 31. Его визави из «Торонто» Джек Кэмпбелл совершил 23 спасения.
Отметим, что в полуфинале Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Флоридой Пантерз», накануне завершившей серию с «Вашингтон Кэпиталз» (4-2). В другой паре «Каролина Харрикейнз» ожидает победителя пары между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» (3-3).
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