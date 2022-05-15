«Торонто» 6 раз подряд уступил в первом раунде плей-офф НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.
Таким образом, «Торонто» уже шестой раз подряд проиграл в первом раунде плей-офф НХЛ. В 2013 году они уступили «Бостон Брюинз», в 2017 – «Вашингтон Кэпиталз», 2018 и 2019 года – снова «Бостон», в 2020 же лучше в их паре был «Коламбус Блю Джекетс», а в 2021 году они проиграли «Монреаль Канадиенс».Последний раз они побеждали в серии в 2004 году. Тогда в 1/8 они обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3. В 1/4 того же сезона они уступили «Филадельфии» (2:4).
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