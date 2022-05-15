«Торонто» проиграл 10 решающих матчей в плей-офф подряд

«Торонто Мэйпл Лифс» минувшей ночью уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли (1:2) и потерял возможность выйти во второй круг. Это 10-е подряд поражение «Мэйпл Лифс» в решающих матчах серии. Неудачная серия началась ещё в 2004 году.
Чаще проигрывали подряд в подобных играэ серии только «Виннипег Джетс» и «Аризона Койотс» с 1990 по 2012 год – 13 игр.
Сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.
В составе «Тампы» в этой игре дублем отметился Ник Пол, обменянный в дедлайн из «Оттавы Сенаторз», а автором единственного гола «Торонто» стал Морган Райлли.
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