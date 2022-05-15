«Эдмонтон» прошёл во второй раунд плей-офф НХЛ впервые с 2017 года

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:0 в решающем, седьмом, матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги и прошёл в полуфинал турнира впервые с 2017 года.
Тогда «Эдмонтон» в первом раунде Кубка Стэнли сезона-2016/2017 победил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом в серии 4-2. В полуфинале турнира «Ойлерз» уступили «Анахайм Дакс» по итогам семи матчей — 4-3. Набравшим наибольшее количество очков игроком в составе «Эдмонтона» стал Леон Драйзайтль. Немецкий нападающий заработал 16 (6+10) баллов в 13 матчах.
Все русские в плей-офф НХЛ. Кто возьмёт Кубок Стэнли?
В 2018 и 2019 году «Эдмонтон» не сыграл в Кубке Стэнли, а в следующих двух розыгрышах трофея – вылетал в первом раунде. В полуфинале Западной конференции нынешнего сезона «Эдмонтон Ойлерз» встретится с победителем пары «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз». Команды выявят победителя в серии (3-3) в седьмом матче, который пройдёт в Калгари (Канада) завтра, 16 мая, в 04:30 мск.
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