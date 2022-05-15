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Расписание матчей третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Расписание матчей третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года
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Сегодня, 15 мая, состоится второй игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).

В этот день состоится шесть встреч: по три – в рамках групп А и В.

Расписание матчей:

Группа А

12:20 мск, Италия — Канада;
16:20 мск, Франция — Казахстан;
20:20 мск, Дания — Швейцария.

Группа В

12:20 мск, Норвегия — Великобритания;
16:20 мск, Австрия — США;
20:20 мск, Чехия — Швеция.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

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