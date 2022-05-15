Стэмкос – о травме Пойнта: нет ничего хуже, чем не быть рядом с командой в таких играх

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги игры с «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3) и поделился мнением о травме форварда Брейдена Пойнта.



«Послушайте, нет ничего хуже для игрока, чем не быть рядом с ребятами в таких играх, как эта. Ты хочешь пойти туда. Самая нервирующая вещь в хоккее – это наблюдать, как твои товарищи по команде уходят, и знать, что ты не можешь им помочь, особенно когда у тебя есть такой игрок, как Пойнт, который просто воин на льду и делает так много мелочей и хороших вещей для нашей команды. Просто видеть, как ему больно, тяжело, но надо отдать должное нашей команде. Мы старались сделать всё возможное, чтобы победить. Не имеет значения, кто это делает, когда и почему, это просто победа, и это, безусловно, заразительное чувство и отношение», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

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