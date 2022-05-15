Василевский вошёл в топ-20 вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог команде одержать победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли – эта победа стала для него 53-й в карьере в 88 играх.



Россиянин опередил Кори Кроуфорда, у которого 52 победы, и вошёл в топ-20 вратарей по числу побед в матчах плей-офф НХЛ.



Он разделил 19-е и 20-е места с Джерри Чиверсом, у которого также 53 победы в 88 матчах. Ближайшая цель – Терри Савчак (54 победы в 106 играх).



В топ-4 в истории входят Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флёри (92 в 167 – лучший результат среди действующих вратарей).

Напомним, в текущем плей-офф Василевский провёл все семь игр первого раунда и одержал четыре победы.