32-летний защитник Макдона повторил рекорд Кубка Стэнли по победам в седьмых матчах

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона помог своей команде одержать победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и в восьмой раз в карьере выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли.
Макдона за карьеру принял участие в 10 седьмых матчах серий плей-офф, и в восьми случаях его команды («Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа») побеждали.
Таким образом, защитник повторил рекорд лиги по количеству побед в седьмых матчах для игроков. Он разделил его с Брэдом Ричардсом (8 побед, 0 поражений), Рэем Бурком (8-1), Джастином Уильямсом (8-1), Карлом Хагелином (8-2) и Гленном Андерсоном (8-4).
Напомним, сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.
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