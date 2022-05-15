Марнер – о вылете «Торонто» в первом раунде: мне это все уже надоело
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал вылет «Торонто» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Это будет жалить довольно долго. В следующем сезоне мы должны стать лучше – сильнее и быстрее.
Мне это все уже надоело, поэтому мы должны быть готовы к предстоящему сезону», – цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.
Для «Торонто» этот вылет в первом раунде стал шестым подряд.
Новость по теме«Торонто» проиграл 10 решающих матчей в плей-офф подряд
Комментарии
- 15 мая 2022
-
12:21
-
11:54
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:21
-
08:05
-
07:47
-
07:04
-
06:23
-
05:51
-
05:43
-
04:53
-
04:48
-
02:20
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:25
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:19
-
21:50
-
21:13
-
20:58
-
20:43
Партнерский контент