Марнер – о вылете «Торонто» в первом раунде: мне это все уже надоело

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал вылет «Торонто» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Это будет жалить довольно долго. В следующем сезоне мы должны стать лучше – сильнее и быстрее.



Мне это все уже надоело, поэтому мы должны быть готовы к предстоящему сезону», – цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.

Для «Торонто» этот вылет в первом раунде стал шестым подряд.