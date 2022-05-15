Мэттьюс – о «Торонто»: «Тампа» тоже через это прошла: тяжёлые поражения, разбитые сердца

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал вылет команды от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде Кубка Стэнли.



«В такой игре всё решают сантиметры. К сожалению, сегодня мы проиграли. Это по-настоящему расстраивает и разочаровывает.

Все парни бились и выложились по максимуму. В конечном счете они реализовали на один момент больше.



«Тампа» выиграла Кубок Стэнли два раза подряд. Эта команда тоже через многое прошла, а потом выдала два невероятных года подряд.



Были тяжёлые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас находимся в этой точке», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.



Напомним, сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.

Для «Торонто» этот вылет в первом раунде стал шестым подряд.