Дочь Гашека выступила на Евровидении и заняла 22-е место

Доминика Гашкова, дочь известного чешского хоккейного голкипера Доминика Гашека, и бельгийский футбольный вратарь Жереми Макиесе приняли участие в Евровидении-2022.

Чешская группа We Are Domi, солисткой которой является дочь Гашека, заняла 22-е место, набрав 38 очков. Группа исполняла песню Lights Off.

Бельгиец Жереми Макиесе, выступающий за клуб «Эксельсиор Виртон», представляющий второй по силе дивизионе Бельгии, на Евровидении с песней Miss You занял 19-е место, набрав 64 балла.

Евровидение-2022 выиграла группа из Украины Kalush Orchestra с песней Stefania, набрав 631 очко. Занявший 2-е место британский певец Сэм Райдер набрал 466 очков.

Напомним, Гашек завершил карьеру в 2011 году, а его последним клубом был московский «Спартак».