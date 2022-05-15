Драйзайтль — о Макдэвиде: он просто лучший игрок в мире, его талант невероятен

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал игру капитана команды Коннора Макдэвида в серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0, 4-3).
«Он просто лучший игрок в мире, что и показал в этой серии. И речь не только о таланте… Конечно, его талант невероятен. Но уникальным Коннора делает его стремление к победе. По одному его взгляду видно, как он жаждет побеждать. В каждой смене он выкладывается на максимум. Для него есть только одна цель — победа, и он ведёт вперёд на своем примере. Просто потрясающе», — цитирует Драйзайтля ESPN.
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Кингз» набрал два очка – забросил шайбу и отдал результативную передачу. В его активе в этом плей-офф стало 14 баллов. Форвард повторил рекорд XXI века по количеству очков за одну серию плей-офф.
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