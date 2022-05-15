Великобритания отыгралась с 0:3, но уступила Норвегии в серии буллитов на ЧМ-2022

Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа Арене» завершился матч группового этапа в квартете B, где сборная Норвегии встречалась с командой Великобритании. Встреча завершилась победой норвежцев после серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0).



На 17-й минуте Андреас Клавестад вывел норвежцев вперёд, на 27-й Матис Олимб в большинстве увеличил преимущество Норвегии, а на 46-й также при игре в неравных составах Олимб оформил дубль.



На 53-й минуте британцы отыграли одну шайбу благодаря голу Роберта Дауда, на 54-й Бретт Перлини забил второй гол британцев, а на 57-й Марк Чирардсон сравнял счёт. Отметим, что все голы Великобритания забила в равных составах.

Ранее обе команды провели по одному матчу на текущем чемпионате мира. Норвежцы уступили Финляндии 0:5, британцы проиграли Чехии 1:5.