Защитник «Вашингтона» сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2022

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны сыграет за сборную Чехии на чемпионате мира – 2022, сообщает официальный «твиттер» сборной Чехии.
В текущем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Национальной хоккейной лиге и набрал два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также на его счету 24 игры в АХЛ за «Херши Беарз», где он отдал семь результативных передач.
Напомним, ранее чехи уже провели один матч на турнире – обыграли Великобританию 5:1. Ближайший матч Чехия проведёт сегодня, 15 мая, в 20:20 мск. Соперником чешской команды станет сборная Швеции.
Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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