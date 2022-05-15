Форвард ЦСКА Мингачёв привёз Кубок Гагарина в Самару

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв привёз Кубок Гагарина в Самару. 20-летний форвард является воспитанником самарского хоккея. Во «Дворце спорта» Мингачёв представил болельщикам главный трофей КХЛ, пообщался с юными хоккеистами и поучаствовал в автограф-сессии.
«Осознание, что мы победили в Кубке Гагарина, наверное, до конца ещё не пришло. Думаю, что эти эмоции я никогда не забуду. Дни после победы провели очень весело, праздновали, отдыхали. Давно хотел привезти кубок в Самару. Поездка прошла очень здорово, думаю, что все остались довольны.
Источник: телеграм-канал ХК ЦСКА.
Привёз кубок в места, которые многое значат для меня, очень рад этому. Для меня очень важным было показать молодым ребятам из Самары, что у них всё впереди, что всего можно достичь, если усердно работать. Я увидел много эмоций у тех, кто пришёл и увидел кубок. Наверное, это запомнилось лучше всего — удивлённые, радостные взгляды людей. Людей было очень много, рад, что всем успел дать автограф и сфотографировался со всеми желающими.
По пути в Самару к кубку было много внимания, много людей в самолёте подходило сфотографироваться. Теперь пару дней ещё отдохну и начну постепенно нагружаться, тренироваться. Прекрасно понимаю, что на достигнутом не нужно останавливаться», — цитирует Мингачёва официальный сайт КХЛ.
- 15 мая 2022
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