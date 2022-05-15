The Athletic: Бэбкок — кандидат на пост наставника «Айлендерс» после увольнения Тротца

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады Майк Бэбкок может возглавить «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает The Athletic.



Отмечается, что генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло хочет назначить знакомого ему тренера. Ламорелло и Бэбкок совместно работали в «Торонто». Бэбкок был уволен из «Торонто» в сезоне-2019/2020. Его критиковали за жёсткое отношение к игрокам (в том числе у специалиста возник конфликт с форвардом Митчеллом Марнером), а также регулярные оскорбления.



Напомним, «Айлендерс» уволили главного тренера Барри Тротца. 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.