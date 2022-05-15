The Athletic: Бэбкок — кандидат на пост наставника «Айлендерс» после увольнения Тротца

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады Майк Бэбкок может возглавить «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает The Athletic.
Отмечается, что генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло хочет назначить знакомого ему тренера. Ламорелло и Бэбкок совместно работали в «Торонто». Бэбкок был уволен из «Торонто» в сезоне-2019/2020. Его критиковали за жёсткое отношение к игрокам (в том числе у специалиста возник конфликт с форвардом Митчеллом Марнером), а также регулярные оскорбления.
Напомним, «Айлендерс» уволили главного тренера Барри Тротца. 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.
- 15 мая 2022
-
18:17
-
17:47
-
17:27
-
17:03
-
16:24
-
15:47
-
15:34
-
15:29
-
15:00
-
14:38
-
14:26
-
13:50
-
13:37
-
12:58
-
12:47
-
12:21
-
11:54
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:21
-
08:05
-
07:47
-
07:04
-
06:23
-
05:51
-
05:43