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The Athletic: Бэбкок — кандидат на пост наставника «Айлендерс» после увольнения Тротца

The Athletic: Бэбкок — кандидат на пост наставника «Айлендерс» после увольнения Тротца
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Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады Майк Бэбкок может возглавить «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает The Athletic.

Отмечается, что генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло хочет назначить знакомого ему тренера. Ламорелло и Бэбкок совместно работали в «Торонто». Бэбкок был уволен из «Торонто» в сезоне-2019/2020. Его критиковали за жёсткое отношение к игрокам (в том числе у специалиста возник конфликт с форвардом Митчеллом Марнером), а также регулярные оскорбления.

Напомним, «Айлендерс» уволили главного тренера Барри Тротца. 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.

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