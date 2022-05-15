Киф — о вылете «Торонто»: больно. Мы получили уважение от «Тампы», но цель игры — победа

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3-4.



«Это больно. У нас было много причин для гордости, но и множество причин для опустошения и огорчения. Мы были намного ближе к победе, чем кажется.



Обе команды надрали друг другу задницы, взяв себя в руки и продолжив работать. «Тампа» уважала нас как соперника, это приятно видеть. Это было совсем другое отношение к нам, чем мы испытывали раньше. Но мы играем в хоккей, где цель — не получить уважение, а выиграть», — цитирует Кифа Sportsnet.



Напомним, для «Торонто Мэйпл Лифс» этот вылет в первом раунде Кубка Стэнли стал седьмым подряд.