Киф — о вылете «Торонто»: больно. Мы получили уважение от «Тампы», но цель игры — победа
Поделиться
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3-4.
«Это больно. У нас было много причин для гордости, но и множество причин для опустошения и огорчения. Мы были намного ближе к победе, чем кажется.
Обе команды надрали друг другу задницы, взяв себя в руки и продолжив работать. «Тампа» уважала нас как соперника, это приятно видеть. Это было совсем другое отношение к нам, чем мы испытывали раньше. Но мы играем в хоккей, где цель — не получить уважение, а выиграть», — цитирует Кифа Sportsnet.
Напомним, для «Торонто Мэйпл Лифс» этот вылет в первом раунде Кубка Стэнли стал седьмым подряд.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
18:17
-
17:47
-
17:27
-
17:03
-
16:24
-
15:47
-
15:34
-
15:29
-
15:00
-
14:38
-
14:26
-
13:50
-
13:37
-
12:58
-
12:47
-
12:21
-
11:54
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:21
-
08:05
-
07:47
-
07:04
-
06:23
-
05:51
-
05:43
Партнерский контент