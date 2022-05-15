Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение на ЧМ-2022, уступив Франции

Сборная Франции одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».



На шестой минуте счёт в игре открыл защитник команды Казахстана Валерий Орехов, ему ассистировали Никита Михайлис и Джесси Блэкер. Ответный гол на 33-й минуте забил форвард французской сборной Александр Тексье с передачи Юго Галле.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Победную шайбу на 40-й минуте в большинстве забросил Флорьян Шакиашвили, ассистент — Александр Тексье.



После двух туров сборная Франции имеет в своём активе три балла, ранее подопечные Филиппа Бозона уступили Словакии (2:4). Казахстан уступил в обеих встречах на турнире, в первой игре проиграв Дании (1:9).