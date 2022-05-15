«В плей-офф это не имеет значения». Овечкин рассказал, что доигрывал сезон с травмой

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что доигрывал сезон с повреждением.
«Я ударился плечом о борт, но не думаю, что в плей-офф это имеет значение. Если тебе больно, тебе просто сделают пару уколов или дадут волшебные таблетки», — цитирует Овечкина журналист Саманта Пэлл.
Напомним, Овечкин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
«Вашингтон» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли 2022 года «Флориде Пантерз» в серии со счётом 2-4. 36-летний россиянин провёл все шесть встреч, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач.
- 15 мая 2022
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