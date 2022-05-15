Генменеджер «Вашингтона» заявил, что приоритет клуба в межсезонье — поиск опытного вратаря

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о целях клуба на трансферном рынке в межсезонье-2022.



Основным приоритетом столичного клуба станет поиск вратаря-ветерана. Два голкипера клуба — Илья Самсонов и Витек Ванечек — станут ограниченно свободными агентами. Маклеллан заявил, что есть вероятность возвращения обоих вратарей в команду, передаёт слова генменеджера журналист Саманта Пэлл.



В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 25-летний Самсонов провёл 44 матча, отразив 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,02. В плей-офф россиянин сыграл в пяти встречах, процент отражённых бросков — 91,2%, коэффициент надёжности — 2,97.



На счету Ванечека 42 игры в регулярке, 90,8% отражённых бросков при 2,67 пропущенной шайбы за встречу. В Кубке Стэнли — 2022 26-летний чех провёл две встречи, отразив 86,3% бросков, коэффициент надёжности — 4,21.