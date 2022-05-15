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Форвард «Вашингтона» сообщил, что его зрение не восстановится на 100% после двух операций

Форвард «Вашингтона» сообщил, что его зрение не восстановится на 100% после двух операций
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин, перенёсший две операции на глазу, сообщил, что его зрение не восстановится на 100%.

33-летний форвард работает над тем, чтобы вернуться на лёд в следующем сезоне и настроен оптимистично, передаёт слова Хагелина журналист Саманта Пэлл.

Хагелин получил серьёзную травму глаза на тренировке 1 марта. В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги-2021/2022 на счету 33-летнего форварда 53 матча, в которых он набрал 14 (3+11) очков при полезности «+10». Всего на его счету 713 матчей в НХЛ, он набрал 296 (110+186) очков при показателе полезности "+119".

«Вашингтон» занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2022 уступив в серии с «Флоридой Пантерз» со счётом 2-4.

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