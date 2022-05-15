Макдэвид стал вторым игроком в XXI веке, сделавшим 10 голевых пасов в серии плей-офф НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сумел отдать 10 голевых передач в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4-3).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 25-летний форвард стал вторым игроком в XXI веке, сумевшим набрать подобное количество баллов за результативные передачи в серии плей-офф НХЛ. Ранее это удалось форварду «Ванкувер Кэнакс» Хенрику Седину (11 передач в пяти матчах серии плей-офф 2011 года с «Сан-Хосе Шаркс»).
Рекорд по данному показателю принадлежит Уэйну Гретцки и Рику Миддлтону (у обоих по 14 передач).
Также Макдэвид повторил рекорд XXI века по количеству очков за одну серию плей-офф, набрав 14 (4+10) баллов. «Эдмонтон» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
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