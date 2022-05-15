Сборная Швейцарии разгромила Данию во втором матче на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фабрис Херцог, Тимо Майер, Пиус Зутер, Янис Мозер, Филипп Курашев и Денис Мальгин.
Для швейцарцев этот матч стал вторым на турнире, в стартовой встрече они обыграли Италию (5:2). Датчане ранее разгромно обыграли Казахстан со счётом 9:1.
Следующий матч команда Швейцарии проведёт во вторник, 17 мая, с Казахстаном. Начало — в 20:20 по московскому времени. Датская сборная встретится в этот же день с командой Италии. Стартовое вбрасывание — в 16:20 мск.
Напомним, Швейцария и Дания выступают в группе А с Канадой, Словакией, Германией, Францией, Италией и Казахстаном.
- 15 мая 2022
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