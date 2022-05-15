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Сборная Швейцарии разгромила Данию во втором матче на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная Швейцарии разгромила Данию во втором матче на чемпионате мира по хоккею — 2022
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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фабрис Херцог, Тимо Майер, Пиус Зутер, Янис Мозер, Филипп Курашев и Денис Мальгин.

Для швейцарцев этот матч стал вторым на турнире, в стартовой встрече они обыграли Италию (5:2). Датчане ранее разгромно обыграли Казахстан со счётом 9:1.

Следующий матч команда Швейцарии проведёт во вторник, 17 мая, с Казахстаном. Начало — в 20:20 по московскому времени. Датская сборная встретится в этот же день с командой Италии. Стартовое вбрасывание — в 16:20 мск.

Напомним, Швейцария и Дания выступают в группе А с Канадой, Словакией, Германией, Францией, Италией и Казахстаном.

ЧМ-2022. Группа A
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 6
Швейцария
0:1 Херцог (Глаузер, Корви) – 08:58 (5x5)   0:2 Майер (Мозер, Мальгин) – 21:03 (5x4)   0:3 Зутер (Мальгин, Симьон) – 25:01 (5x5)   0:4 Мозер (Мальгин, Зутер) – 32:39 (5x5)   0:5 Курашев (Хишир, Корви) – 37:33 (5x4)   0:6 Мальгин (Майер, Мозер) – 46:39 (5x4)
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