Сидни Кросби сыграет за «Питтсбург» в седьмом матче серии с «Рейнджерс»

В ближайшие минуты начнётся седьмой, решающий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз».
В составе «Питтсбурга» сыграет капитан клуба Сидни Кросби, который пропустил шестой матч серии с Рейнджерс» из-за травмы. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в 5 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
Счёт в серии 3-3. Победитель этого противостояния во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Каролиной Харрикейнз», который в своём первом раунде обыграл «Бостон Брюинз».
Напомним, «Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 103 очка. «Рейнджерс», в свою очередь, завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте, набрав 110 очков.
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