Сидни Кросби стал пятым игроком в истории НХЛ по очкам в Кубке Стэнли

В эти минуты «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) принимает «Питтсбург Пингвинз» в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт встречи — 3:2 в пользу «пингвинов».
Нападающий гостей Сидни Кросби отдал голевую передачу на Джейка Гюнцеля на 31-й минуте матча. Таким образом, канадец заработал 201-е очко в карьере в Кубке Стэнли и стал пятым игроком в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки.
До Кросби 201 и более баллов в плей-офф НХЛ набирали Уэйн Гретцки (382), Марк Мессье (295), Яри Курри (233), Гленн Андерсон (214) и Яромир Ягр (201).
На данный момент счёт в серии 3-3. Победитель матча выходит на в следующий раунд. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в шести матчах, в которых забил 2 гола и сделал 8 результативных передач.
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