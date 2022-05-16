Сидни Кросби стал пятым игроком в истории НХЛ по очкам в Кубке Стэнли

В эти минуты «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) принимает «Питтсбург Пингвинз» в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт встречи — 3:2 в пользу «пингвинов».



Нападающий гостей Сидни Кросби отдал голевую передачу на Джейка Гюнцеля на 31-й минуте матча. Таким образом, канадец заработал 201-е очко в карьере в Кубке Стэнли и стал пятым игроком в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки.



До Кросби 201 и более баллов в плей-офф НХЛ набирали Уэйн Гретцки (382), Марк Мессье (295), Яри Курри (233), Гленн Андерсон (214) и Яромир Ягр (201).

На данный момент счёт в серии 3-3. Победитель матча выходит на в следующий раунд. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в шести матчах, в которых забил 2 гола и сделал 8 результативных передач.