Защитник «Рейнджерс» Шнайдер покорил клубный рекорд Алексея Ковалёва 28-летней давности

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит седьмой, решающий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
Благодаря голевой передаче защитник «Рейнджерс» Брэйден Шнайдер стал самым молодым игроком (20 лет, 237 дней) в истории клуба набравшим очко в седьмой игре, обогнав россиянина Алексея Ковалёва (21 год, 110 дней), который забил в седьмом матче финала Кубка Стэнли 1994 года.
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2.
Счёт в серии 3-3. Победитель этого противостояния во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Каролиной Харрикейнз»
Напомним, «Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 103 очка. «Рейнджерс», в свою очередь, завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте, набрав 110 очков.
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