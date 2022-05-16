Форвард сборной Швейцарии отреагировал на сравнения с Овечкиным после гола на ЧМ-2022

Нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин, который набрал четыре очка в матче с Данией (6:0) на чемпионате мира по хоккею 2022 года, отреагировал на сравнения с российский нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я ещё ни разу не набирал четыре очка за сборную. Тем более, что я давно не играл за сборную на чемпионате мира, а сейчас вот вызвали на этот турнир. У нас хорошая команда, у меня хорошие партнеры, мы играли в хороший хоккей – отсюда и получился такой результат. Мой гол в стиле Овечкина? К сожалению, я не думаю, что у меня бросок, как у Овечкина. Возможно, гол похож. Однако всё-таки мне до Александра еще очень далеко», — приводит слова Мальгина Olympics.

Следующий матч команда Швейцарии проведёт во вторник, 17 мая, с Казахстаном. Начало — в 20:20 по московскому времени.

Напомним, Швейцария и Дания выступают в группе А с Канадой, Словакией, Германией, Францией, Италией и Казахстаном.