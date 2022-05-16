Форвард сборной Швейцарии отреагировал на сравнения с Овечкиным после гола на ЧМ-2022

Нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин, который набрал четыре очка в матче с Данией (6:0) на чемпионате мира по хоккею 2022 года, отреагировал на сравнения с российский нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Я ещё ни разу не набирал четыре очка за сборную. Тем более, что я давно не играл за сборную на чемпионате мира, а сейчас вот вызвали на этот турнир. У нас хорошая команда, у меня хорошие партнеры, мы играли в хороший хоккей – отсюда и получился такой результат. Мой гол в стиле Овечкина? К сожалению, я не думаю, что у меня бросок, как у Овечкина. Возможно, гол похож. Однако всё-таки мне до Александра еще очень далеко», — приводит слова Мальгина Olympics.
Следующий матч команда Швейцарии проведёт во вторник, 17 мая, с Казахстаном. Начало — в 20:20 по московскому времени.
Напомним, Швейцария и Дания выступают в группе А с Канадой, Словакией, Германией, Францией, Италией и Казахстаном.
- 16 мая 2022
-
04:50
-
04:23
-
04:06
-
03:54
-
03:46
-
03:42
-
02:49
-
02:02
- 15 мая 2022
-
23:45
-
23:22
-
22:52
-
22:46
-
22:25
-
21:57
-
21:30
-
20:49
-
20:20
-
19:34
-
18:45
-
18:38
-
18:17
-
17:47
-
17:27
-
17:03
-
16:24
-
15:47
-
15:34
-
15:29
-
15:00
-
14:38
-
14:26
-
13:50
-
13:37
-
12:58
-
12:47