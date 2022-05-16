Фетисов отметил огромное влияние Путина на инфраструктуру хоккея в России

Легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил влияние президента Российской Федерации Владимира Путина на инфраструктуру хоккея в стране.

«Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране. При этом тех результатов, которых хотим, нет. Самое главное – нет системы и спортивного принципа. КХЛ не стала Лигой равных возможностей, как это было задумано при её создании.

Всё проходит под диктовку клубов-олигархов. Ну давайте же наконец выслушаем разные точки зрения и выработаем комплексную программу действий. Хоккей должен быть эффективным бизнесом, а не затратным механизмом", — приводит слова Фетисова Подмосковье сегодня.