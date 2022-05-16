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Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» и выйти в полуфинал Востока

Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» и выйти в полуфинал Востока
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.

В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер, К'Андре Миллер, Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. Российский нападающий забил в овертайме и принёс победу своему клубу в серии. Ему ассистировали Адам Фокс и Мика Зибанеджад.

У «Питтсбурга» забивали Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель, а также Эванс Родригес. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями в этой игре не отметился.

Таким образом «Нью-Йорк Рейнджерс» побеждает в серии и выходит в полуфинал Восточной конференции НХЛ, а «Питтсбург» покидает турнир.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
16 мая 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Крайдер (Зибанеджад, Шнайдер) – 07:36 (5x5)   1:1 Хайнен (Картер, Родригес) – 18:51 (5x4)   1:2 Гюнцель (Раст, Кросби) – 30:18 (5x4)   2:2 Миллер (Копп, Строум) – 31:23 (5x5)   2:3 Родригес – 37:24 (4x5)   3:3 Зибанеджад (Копп) – 54:15 (5x5)   4:3 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 64:46 (5x4)
Бросок на миллионы долларов! Панарин пальнул в овертайме и поставил на уши Нью-Йорк Бросок на миллионы долларов! Панарин пальнул в овертайме и поставил на уши Нью-Йорк
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