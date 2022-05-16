Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» и выйти в полуфинал Востока

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.
В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер, К'Андре Миллер, Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. Российский нападающий забил в овертайме и принёс победу своему клубу в серии. Ему ассистировали Адам Фокс и Мика Зибанеджад.
У «Питтсбурга» забивали Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель, а также Эванс Родригес. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями в этой игре не отметился.
Таким образом «Нью-Йорк Рейнджерс» побеждает в серии и выходит в полуфинал Восточной конференции НХЛ, а «Питтсбург» покидает турнир.
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