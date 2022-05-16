«Нью-Йорк Рейнджерс» установил историческое достижение в плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию. Победный гол на счету россиянина Артемия Панарина.

ВИДЕО победного гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На пути победы в серии «Рейнджерс» установили историческое достижение в плей-офф НХЛ. Они стали первыми, кому удалось одержать три волевые победы подряд при угрозе поражения в серии (пятый, шестой и седьмой матчи).

Напомним, после первых четырёх очных встреч «синерубашечники» проигрывали в серии «Питтсбургу» со счётом 1-3, однако в трёх последующих матчах клуб добился трёх побед и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».