Панарин — третий игрок «Рейнджерс», забивший в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.



Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин. Именно он решил исход матча. Таким образом, он стал третьим игроком команды, который отличился в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ. До него в 2015 году Дерек Степан забросил шайбу в седьмом матче второго раунда с «Вашингтон Кэпиталз». А Стефан Матто забил в овертайме седьмого матча финала конференции 1994 года. Тогда команда встретилась с «Нью-Джерси Дэвилз».



В полуфинальном матче команда встретится с «Каролиной Харрикейнз», которая выиграла серию у «Бостон Брюинз» (4-3).