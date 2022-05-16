Зибанеджад о реакции трибун на гол Панарина: не слышал ничего подобного раньше

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию. Победный гол на счету россиянина Артемия Панарина.
После матча шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал реакцию трибун на гол Панарина: «Я не думаю, что слышал на этой арене звук громче, чем после шайбы от Арти. Было настолько громко, что я даже не слышал своих мыслей. Это было нереально», — приводит слова Зибанеджада пресс-служба клуба.
Напомним, «Рейнджерс» благодаря сегодняшней победе вышел в полуфинал Восточной конференции НХЛ, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
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