Труба расхвалил Панарина после матча с «Питтсбургом»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба расхвалил российского нападающего Артемия Панарина после седьмого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». «Рейнджерс» одержали победу в овертайме со счётом 4:3.
«Несмотря на то что он высококвалифицированный и талантливый игрок, он ведёт себя как простой парень. Он просто ещё один парень, ещё один игрок в команде. Это довольно круто для парня такого уровня», – сказал Труба на пресс-конференции после матча.
Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин. Именно он решил исход матча. Таким образом, он стал третьим игроком команды, который отличился в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ. До него в 2015 году Дерек Степан забросил шайбу в седьмом матче второго раунда с «Вашингтон Кэпиталз». А Стефан Матто забил в овертайме седьмого матча финала конференции 1994 года. Тогда команда встретилась с «Нью-Джерси Дэвилз».
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