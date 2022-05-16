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«Калгари» в овертайме обыграл «Даллас» и вышел в полуфинал Запада

«Калгари» в овертайме обыграл «Даллас» и вышел в полуфинал Запада
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился седьмой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева, счёт – 3-2.

В основное время в составе «Калгари» шайбами отличились Тайлер Тоффоли и Мэттью Ткачук.

У гостей забивали Джейми Бенн, а также российский нападающий Владислав Наместников, для которого эта шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин забил после передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона.

Основное время матча закончилось вничью со счётом 2:2. На 16-й минуте овертайма шайбу в составе хозяев забросил Джонни Годро, чем принёс «Калгари» победу и выход в полуфинал Западной конференции НХЛ.

Общий счёт в серии 4-3 в пользу «Калгари». Их соперником в полуфинале станет «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
16 мая 2022, понедельник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Сегин, Сутер) – 00:40 (5x5)   1:1 Тоффоли (Чюлингтон, Стоун) – 21:46 (5x5)   1:2 Наместников (Павелски, Робертсон) – 22:17 (5x5)   2:2 Ткачук (Годро, Маркстрём) – 28:44 (5x5)   3:2 Годро (Линдхольм, Ткачук) – 75:09 (5x5)
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