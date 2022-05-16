«Калгари» в овертайме обыграл «Даллас» и вышел в полуфинал Запада

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился седьмой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева, счёт – 3-2.



В основное время в составе «Калгари» шайбами отличились Тайлер Тоффоли и Мэттью Ткачук.

У гостей забивали Джейми Бенн, а также российский нападающий Владислав Наместников, для которого эта шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин забил после передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона.

Основное время матча закончилось вничью со счётом 2:2. На 16-й минуте овертайма шайбу в составе хозяев забросил Джонни Годро, чем принёс «Калгари» победу и выход в полуфинал Западной конференции НХЛ.

Общий счёт в серии 4-3 в пользу «Калгари». Их соперником в полуфинале станет «Эдмонтон Ойлерз».