Голкипер «Далласа» сделал 64 сейва в проигранном матче

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер совершил 64 сейва в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Калгари Флэймз», однако это не помогло его команде победить. 64 спасения – это лучший показатель для седьмых матчей серии и второй – в истории плей-офф НХЛ.



«Флэймз» в овертайме одержали победу – 3:2.



Напомним, в основное время в составе «Калгари» шайбами отличились Тайлер Тоффоли и Мэттью Ткачук.



У гостей забивали Джейми Бенн, а также российский нападающий Владислав Наместников, для которого эта шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин забил после передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона.

Основное время матча закончилось вничью со счётом 2:2. На 16-й минуте овертайма шайбу в составе хозяев забросил Джонни Годро, чем принёс «Калгари» победу и выход в полуфинал Западной конференции НХЛ.



Общий счёт в серии 4-3 в пользу «Калгари». Их соперником в полуфинале станет «Эдмонтон Ойлерз».