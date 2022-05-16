Стало известно расписание второго раунда Кубка Стэнли — 2022

НХЛ опубликовала расписание второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Восточная конференция:
«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»
18 мая, 3:00 мск – первый матч
20 мая, 3:00 мск – второй матч
22 мая, 20:30 мск – третий матч
24 мая, 3:00 мск – четвёртый матч
26, 28, 30 мая – если потребуется
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»
19 мая, 3:00 мск – первый матч
21 мая, 4:00 мск – второй матч
22 мая, 22:30 мск – третий матч
25 мая, 3:00 мск – четвёртый матч
27, 29, 31 – если потребуется
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»
18 мая, 4:30 мск – первый матч
20 мая, 4:30 мск – второй матч
22 мая, 3:00 мск – третий матч
24 мая, 4:30 мск – четвёртый матч
26, 28, 30 мая – если потребуется
«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз»
19 мая, 4:30 мск – первый матч
21 мая, 5:30 мск – второй матч
23 мая, 3:00 мск – третий матч
25 мая, 4:30 мск – четвёртый матч
27, 29, 31 – если потребуется
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