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Стало известно расписание второго раунда Кубка Стэнли — 2022

Стало известно расписание второго раунда Кубка Стэнли — 2022
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НХЛ опубликовала расписание второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Восточная конференция:

«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

18 мая, 3:00 мск – первый матч
20 мая, 3:00 мск – второй матч
22 мая, 20:30 мск – третий матч
24 мая, 3:00 мск – четвёртый матч

26, 28, 30 мая – если потребуется

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»

19 мая, 3:00 мск – первый матч
21 мая, 4:00 мск – второй матч
22 мая, 22:30 мск – третий матч
25 мая, 3:00 мск – четвёртый матч

27, 29, 31 – если потребуется

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»

18 мая, 4:30 мск – первый матч
20 мая, 4:30 мск – второй матч
22 мая, 3:00 мск – третий матч
24 мая, 4:30 мск – четвёртый матч

26, 28, 30 мая – если потребуется

«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз»

19 мая, 4:30 мск – первый матч
21 мая, 5:30 мск – второй матч
23 мая, 3:00 мск – третий матч
25 мая, 4:30 мск – четвёртый матч

27, 29, 31 – если потребуется

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