Голкипер «Далласа» вышел на третье место по количеству сейвов в одной серии плей-офф

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер совершил 64 сейва в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Калгари Флэймз», а всего на его счету 268 спасений в серии с «Калгари». Он вышел на третье место по количеству сейвов за одну серию плей-офф. Больше него команду в подобных матчах выручали Кёртис Джозеф (277 спасений в 1993 году), а также Йонас Хиллер (274 – в 2009).



Напомним, «Калгари» одержал победу в матче со счётом 3:2 (ОТ), в основное время в составе «Флэймз» отличились Тайлер Тоффоли и Мэттью Ткачук.



У гостей забивали Джейми Бенн, а также российский нападающий Владислав Наместников, для которого эта шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин забил после передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона.

Основное время матча закончилось вничью со счётом 2:2. На 16-й минуте овертайма шайбу в составе хозяев забросил Джонни Годро, чем принёс «Калгари» победу и выход в полуфинал Западной конференции НХЛ.



Общий счёт в серии 4-3 в пользу «Калгари». Их соперником в полуфинале станет «Эдмонтон Ойлерз».