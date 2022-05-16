Тренер «Калгари» — о вратаре «Далласа»: лучший игрок серии

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер поделился мнением об игре голкипера «Даллас Старз» Джейка Эттингера в серии первого раунда плей-офф. Вратарь в седьмом матче отразил 64 броска, а всего за семь игр сделал 268 спасений и вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сейвов за одну серию.

«Лучший игрок серии», – цитирует Саттера журналист Хайли Сальвиан в «Твиттере».

Напомним, «Калгари» одержал победу в седьмом матче со счётом 3:2 (ОТ), в основное время в составе «Флэймз» отличились Тайлер Тоффоли и Мэттью Ткачук.



У гостей забивали Джейми Бенн, а также российский нападающий Владислав Наместников, для которого эта шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин забил после передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона.



Основное время матча закончилось вничью со счётом 2:2. На 16-й минуте овертайма шайбу в составе хозяев забросил Джонни Годро, чем принёс «Калгари» победу и выход в полуфинал Западной конференции НХЛ.



Общий счёт в серии 4-3 в пользу «Калгари». Их соперником в полуфинале станет «Эдмонтон Ойлерз».