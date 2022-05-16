«Артемий решает игры». Кожевников — о победном голе Панарина в серии с «Питтсбургом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в плей-офф НХЛ — 2022. Отметим, россиянин забросил победную шайбу в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».



«Артемий — высококлассный игрок и звезда. Два матча не было видно? Он делает очень многое: раздаёт пасы. Если другие не могут завершать, что ему дано, так здесь не должно быть вопросов, что его не видно. Артемий делает полезную работу — это главное. Он заметен. Панарин сделал своё дело, на что и надеялись, что он нестандартный игрок и решает игры. В этом мастерство и проявляется», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.