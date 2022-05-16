Фетисов оценил победную шайбу Панарина в 7-м матче серии плей-офф с «Питтсбургом»

Легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на гол нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».
«Артемий — молодец. В таких играх играх важно забивать в нужное время — у него это получилось. «Рейнджерс» давно не играл в плей-офф. Можно поздравить «Рейнджерс» с прохождением во второй раунд», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они выиграли серию (4-3).
- 16 мая 2022
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