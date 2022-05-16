Кожевников: у «Рейнджерс» в калитке стоит стена — Шестёркин просто чудеса творит

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в первом раунде серии плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

«В серии с «Каролиной» у «Рейнджерс» большие перспективы. Не будем забывать, что у них в калитке стоит стена.

Шестёркин просто чудеса творит. Не зря он кандидат на «Везину». Да, Артемий делает своё дело весь сезон, но там Шестёркин чудеса творит. В этих сериях очень многое зависит от вратарей. Проблемы Игоря в серии в «Питтсбургом»? По сто игр за сезон играют: пару-тройку игр можно подсесть. Он мог и просесть, но все вратари в НХЛ это проходят. У «Рейнджерс» большие шансы пройти «Каролину», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.