Панарин: я забиваю не так много голов, поэтому каждый из них для меня большой

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший решающий гол в овертайме седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», рассказал о заброшенной шайбе.

«Что помню о моменте? Чёрная картинка.

Можно ли сказать, что это самый большой гол в моей карьере? Я забиваю не так много голов, поэтому каждый из них для меня большой», – цитирует Панарина Tulanefml.com.



Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они выиграли серию (4-3). По ходу серии «Рейнджерс» проигрывали 1-3.