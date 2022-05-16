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Джейкоб Труба: мантра «Никто не сдаётся в Нью-Йорке» достаточно подходит нашей команде

Джейкоб Труба: мантра «Никто не сдаётся в Нью-Йорке» достаточно подходит нашей команде
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал выход команды в следующий раунд после того, как «Рейнджерс» отыгрались с 1-3 в серии с «Питтсбург Пингвинз» и выиграли её 4-3.

«Это большая победа для команды, для нашей франшизы. Это спектакль, который хорошо иллюстрирует нашу устойчивость. Мы снова подошли с тыла. Эта мантра «Никто не сдаётся в Нью-Йорке» достаточно подходит нашей команде», – цитирует Трубу Journal Le Guide de Cowansville.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они выиграли серию (4-3). По ходу серии «Рейнджерс» проигрывали 1-3.

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