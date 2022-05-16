Зибанеджад: Шестёркин действительно даёт нам шанс выиграть в каждой игре

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился мнением об игре голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».
«42 сейва Шестёркина? Он делал это для нас весь год. Он действительно даёт нам шанс выиграть в каждой игре… У соперников бывают шансы, но мы знаем, кто у нас там сзади, и доверяем ему. Он очень спокойно себя чувствует сзади. Это даёт нам уверенность, чтобы пойти за следующим голом», – цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по количеству сейвов за одну серию. Он совершил 255 спасений в семи матчах с «Питтсбургом». Это самый высокий показатель за одну серию для голкипера «Рейнджерс» с сезона-1955/1956 (когда НХЛ начала официально отслеживать броски по воротам).
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