«Сегодня был пример, что в 1 игре может произойти всякое». Кросби — о вылете «Питтсбурга»
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Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал седьмую игру с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 ОТ, 3-4) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Сегодня мы провели отличный матч, «Питтсбург» показывал хороший хоккей на протяжении всей серии. Разница в том, что мы не смогли получить желаемое благодаря своей игре сегодня, но мы все равно показали хорошую игру. Сегодня просто был пример того, что в одной отдельной игре может произойти всякое", — приводит слова Кросби Sportsnet.
Отметим, что 34-летний канадец заработал 201-е очко в карьере в Кубке Стэнли и стал пятым игроком в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки. «Питтсбург» покинул розыгрыш плей-офф, уступив в серии со счётом 3-4.
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