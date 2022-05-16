«Сегодня был пример, что в 1 игре может произойти всякое». Кросби — о вылете «Питтсбурга»

Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал седьмую игру с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 ОТ, 3-4) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Сегодня мы провели отличный матч, «Питтсбург» показывал хороший хоккей на протяжении всей серии. Разница в том, что мы не смогли получить желаемое благодаря своей игре сегодня, но мы все равно показали хорошую игру. Сегодня просто был пример того, что в одной отдельной игре может произойти всякое", — приводит слова Кросби Sportsnet.



Отметим, что 34-летний канадец заработал 201-е очко в карьере в Кубке Стэнли и стал пятым игроком в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки. «Питтсбург» покинул розыгрыш плей-офф, уступив в серии со счётом 3-4.