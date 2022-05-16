Третьяк: Жамнов получил за Олимпиаду оценку «удовлетворительно»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги заседания тренерского штаба по итогам Олимпийских игр — 2022.



«Заседание тренерского штаба получилось плодотворным и полезным. Были заданы профессиональные вопросы, члены тренерского совета оценивали работу штаба мужской и женской сборной по подготовке к Олимпиаде и управлению командой во время игр. Также обсуждались ошибки и недочёты, которые не позволили сборным выполнить задачу на турнир. Напомню, что перед мужской сборной стояла задача занять на играх в Пекине первое место, перед женской — попасть в число медалистов.



Оба тренера — и Жамнов, и Бобарико — получили за Олимпиаду оценки «удовлетворительно». Все решения, которые касаются будущего сезона национальных команд, в том числе и кадровые решения, будут приняты Федерацией хоккея России позднее», — приводит слова Третьяка ТАСС.