Третьяк: Жамнов получил за Олимпиаду оценку «удовлетворительно»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги заседания тренерского штаба по итогам Олимпийских игр — 2022.
«Заседание тренерского штаба получилось плодотворным и полезным. Были заданы профессиональные вопросы, члены тренерского совета оценивали работу штаба мужской и женской сборной по подготовке к Олимпиаде и управлению командой во время игр. Также обсуждались ошибки и недочёты, которые не позволили сборным выполнить задачу на турнир. Напомню, что перед мужской сборной стояла задача занять на играх в Пекине первое место, перед женской — попасть в число медалистов.
Оба тренера — и Жамнов, и Бобарико — получили за Олимпиаду оценки «удовлетворительно». Все решения, которые касаются будущего сезона национальных команд, в том числе и кадровые решения, будут приняты Федерацией хоккея России позднее», — приводит слова Третьяка ТАСС.
- 16 мая 2022
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